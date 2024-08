EA Sports FC 25 presenta FC IQ, la funzionalità che rivoluzione la gestione tattica e le azioni dei giocatori

Il tutto funziona tramite un modello di intelligenza artificiale che sfrutta milioni di dati, raccolti da Opta Sports dalle prestazioni di giocatori reali, per influenzare il comportamento dei giocatori in campo .

Ruoli, tattiche e Smart Tactics

In pratica, FC IQ determina come ogni calciatore in campo pensa, agisce e si muove quando non è sotto il diretto controllo del giocatore, il che, in combinazione con i già noti HypermotionV e la meccanica dei PlayStyles, aumenta l'autenticità delle loro azioni e aumentando la varietà e le opzioni strategiche del gameplay.

Il sistema è costruito su tre componenti principali: i Ruoli, le tattiche di squadra e le "Smart Tactics". I Ruoli servono per offrire maggiore controllo sul comportamento di un giocatore in una determinata posizione, anche grazie alla nuova meccanica del Focus, al centro di un approfondimento a parte nelle scorse settimane. Le tattiche di Squadra in EA Sports FC 24, invece, rifletteno gli stili di gioco reali, con la possibilità anche di sfruttare nuovi preset tattici che emulano le tattiche del vostro allenatore preferito. Le Smart Tactics, infine, sono una nuova funzionalità che offre suggerimenti in tempo reale e pratiche opzioni tattiche attivabili al volo con le freccette direzionali, pensate per rendere la componente strategica di EA Sports FC 25 più accessibile.

Per tutti i dettagli, vi rimandiamo al lungo post pubblicato sul sito ufficiale di EA Sports FC 25, a questo indirizzo, ricordandovi che il lancio del gioco è fissato al 27 settembre su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.