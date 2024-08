Indiana Jones e l'antico Cerchio potrebbe arrivare prima su PS5 che su Xbox Game Pass Standard

Non importa da quale lato della console war state (non c'è un lato giusto, smettete di battagliare sul nulla) perché una cosa è innegabile: la gestione dell'esclusività di Indiana Jones e l'antico Cerchio è parecchio buffa.

Durante la Gamescom 2024 è stato svelato che il gioco sarà disponibile su PC e Xbox Series X|S dal 9 dicembre 2024 e, nella primavera 2025 (che vuol dire tra marzo e inizio giugno), sarà invece pubblicato su PS5.

Prima di tutto, pochi mesi di esclusività pre-annunciata hanno valore fino a un certo punto. Non neghiamo che, anche solo per immagine, abbia senso che il gioco non arrivi subito su PS5, ma appunto sembra perlopiù un modo per far digerire pian piano ai fan la strategia multipiattaforma di Microsoft.

"No, tranquilli, Xbox è ancora importante, Indiana Jones è esclusiva per qualche mese", sembra dire la faccenda. Sappiamo però bene da tempo che le esclusive non sono più il vero grande motivo per cui uno compra una console o l'altra. Nintendo a parte, chiaramente, ma Nintendo gioca direttamente un altro sport. Xbox non ha meno valore solo perché "non ha più esclusive" (ce le ha, tra l'altro).

Negli ultimi anni, con anche Sony che muove i primi passi nel multipiattaforma con i giochi PC, le esclusive stanno sempre più perdendo significato e onestamente va bene così. Considerando quanto costa fare i videogiochi e quanto siano alte le pretese delle grandi compagnie, è molto meglio se il nostro gioco preferito esce su ogni schermo possibile così da vendere di più e rendere più facile il proseguimento della saga. È quindi buffa la gestione di Indiana Jones e l'antico Cerchio, che ha vari livelli di esclusività qui e là, persino internamente a Xbox.