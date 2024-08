Avowed avrà un numero di finali compreso da 10 e 99 e i nuovi giocatori avranno degli aiuti per la lore

La Game Director non ha voluto dare un numero preciso ma ha detto che si contano con un numero a due cifre, ovvero sono compresi tra 10 e 99 . Dal nostro lato, crediamo siano più vicino a 10 che a 99, ma tecnicamente non ci sono conferme.

Le parole di Obsidian su Avowed

Alla domanda "quanti finali diversi ci sono?" la Game Director ha risposto: "Ok, questo è molto difficile da dire, posso dirvi che i nostri finali sono a due cifre e che si possono combinare in molti modi diversi. Voglio dire, questo è un gioco di Obsidian, quindi il vostro finale è davvero la somma totale delle vostre scelte in tutto il gioco, attraverso varie componenti, a seconda di ciò che avete incontrato e di ciò che avete fatto quando lo avete trovato".

Parlando invece dei collegamenti con Pillars of Eternity, la Director ha detto che i nuovi giocatori possono stare tranquilli: "Ci aspettiamo che molti giocatori si avvicinino ad Avowed come primo gioco ambientato nel mondo di Eora".

"Per i giocatori che sono già fan di Pillars ci sono sicuramente alcuni riferimenti che riconosceranno, ma anche i giocatori che non hanno mai messo piede nel mondo di Eora si divertiranno molto. Abbiamo costruito il nostro gioco per attirarli in questo mondo. Una cosa che potreste notare in alcuni dialoghi è che sono presenti questi suggerimenti tramite uno strumento della lore, così se vedete un termine evidenziato che non vi è familiare potete premere X quando appare e ottenere una breve spiegazione di cosa sia senza interrompere il flusso della conversazione".

Ricordiamo anche in Avowed non ci saranno relazioni romantiche.