Avowed riconferma che non ci saranno relazioni romantiche ma dà una motivazione in più per la scelta

Come già vi avevamo segnalato a inizio anno, Avowed non includerà le relazioni romantiche tra i personaggi principali del nostro team. All'epoca, la motivazione data da Obsidian era perlopiù di produzione: questa componente richiede tempo per essere sviluppata e vi è bisogno di calibrarla per fare in modo che sia totalmente secondaria per quanto ben realizzata.

La conclusione del team è stata che si trattava di qualcosa di non prioritario e che era meglio dedicare le risorse su altre componenti del gioco. Ora, però, arriva anche una motivazione aggiuntiva a riguardo.