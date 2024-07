Le critiche dei fan di Avowed hanno spinto il team a migliorare rapidamente una specifica componente

Obsidian Entertainment, che è al lavoro su Avowed , ha ammesso che non è stata sorpresa quando ha subito una serie di critiche per il sistema di combattimento dopo la presentazione del gioco. Il team aveva già intenzione di rifinire questa componente, ma la reazione dei giocatori ha comunque avuto un impatto.

Cosa hanno detto gli autori di Avowed

Ricordiamo che Avowed è un gioco di ruolo d'azione in prima persona ambientato nello stesso mondo di Pillars of Eternity, che però si costruisce attorno a un sistema di gioco isometrico. Per i fan quindi già solo il cambio di stile ha avuto un certo impatto.

Una scena di una battaglia in prima persona in Avowed

"A volte si può perdere di vista l'importanza del dare priorità ad alcune cose", ha dichiarato il senior gameplay engineer Gabe Paramo in un'intervista a Windows Central, parlando di come il team avesse pianificato di rivedere il combattimento più avanti nello sviluppo. "Abbiamo pensato che [Avowed] fosse abbastanza buono e di poterlo mostrare così com'è... Sapevamo che avremmo sistemato vari elementi prima della pubblicazione".

Le reazioni dei fan hanno però spinto lo studio a rivedere i combattimenti prima del previsto: "Ci siamo detti: 'Ok, guardiamo questo aspetto, è un problema importante, la gente lo sta notando, dovremmo rifinirlo prima di altri'".

"Abbiamo analizzato come viene reso il modo in cui il giocatore fa oscillare l'arma e il momento dell'impatto", ha spiegato Paramo, che ha aggiunto che in effetti vi erano delle lentezze strane e ha iniziato a chiedere se vi era modo per migliorare la sensazione.

Il risultato del loro lavoro si è visto a inizio giugno col più recente trailer.