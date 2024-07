Escape From Tarkov ha una soluzione per contrastare i bari: pagare i giocatori onesti

Più precisamente, il team vuole dare valuta in-game per quei giocatori che segnalano un potenziale baro, ma solo nel caso nel quale avvenga realmente un ban. In altre parole, vuole spingere i giocatori a usare maggiormente il sistema di segnalazione interna.

Escape From Tarkov è uno sparatutto di successo e questo significa una cosa: è pieno di bari . Per poter contrastare il dilagare dei "cheater", il team di sviluppo sta proponendo una soluzione interessante: pagare i giocatori onesti .

Cosa ha detto il team di Escape From Tarkov

Nelle note dell'ultima patch dello sparatutto a estrazione, lo sviluppatore Battlestate Games ha dedicato una sezione alla "compensazione per la segnalazione di giocatori che hanno violato le regole del gioco". Lo sviluppatore conferma che "i giocatori riceveranno un compenso in valuta di gioco dopo la segnalazione che ha portato al ban del trasgressore".

Una stazione dei treni in Escape From Tarkov

Non è chiaro esattamente quanta valuta riceverete per una segnalazione andata a buon fine, ma se riuscirete a far bandire dal gioco un "cheater", riceverete il compenso insieme a un messaggio che si congratula con voi per aver compiuto il vostro dovere civico. Se riuscite a liberare Tarkov da diversi giocatori fastidiosi, le vostre ricompense verranno raggruppate in un singolo pacchetto.

I sistemi di segnalazione non sono una novità nel mondo dei videogiochi e anche sistemi che confermano all'utente che è effettivamente avvenuto un ban dopo una segnalazione sono già stati visti in precedenza. Possiamo pensare a League of Legends che ha persino avuto un tribunale nel quale i giocatori potevano votare se un certo utente era colpevole o meno.

Ricordiamo anche che a inizio anno gli autori di Escape From Tarkov hanno cacciato 11.000 bari in due settimane e ne hanno svelato i nomi.