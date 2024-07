Steam, i Saldi Estivi: scopriamo le offerte migliori sui giochi PC

Ebbene, quali sono gli affari da non perdere ? Dalle spettacolari sequenze di Star Wars Jedi: Survivor ai folli personaggi di Like a Dragon: Infinite Wealth, dagli incantesimi di Hogwarts Legacy alle incredibili atmosfere di No Rest for the Wicked, passando per gli zombie di Dead Island 2 e le simpatiche creature di Palworld, ecco i nostri suggerimenti.

Il protagonista dell'avventura è infatti più maturo e consapevole delle sue grandi capacità , ma non può vincere questa guerra da solo; a maggior ragione quando si imbatte in un leggendario guerriero tenuto in stasi da chissà quanto tempo, che si rivela essere in realtà una terribile minaccia, andando a unirsi alle fazioni che servono il Lato Oscuro della Forza.

No Rest for the Wicked

A poche settimane dal debutto in accesso anticipato, No Rest for the Wicked è in promozione grazie ai Saldi Estivi di Steam, il che significa che potete portarvi a casa il nuovo titolo di Moon Studios per 31,99€ anziché 39,99€: uno sconto del 20% che non "svende" in alcun modo l'affascinante esperienza offerta da questo action RPG, ma la rende più accessibile per chi aveva comunque intenzione di provarla.

L'affascinante stile grafico di No Rest for the Wicked

E di motivi per provare No Rest for the Wicked ce ne sono parecchi: parliamo di un progetto ambizioso, caratterizzato da uno stile assolutamente peculiare e da un comparto artistico notevole, con una struttura che promette tanta sostanza e combattimenti viscerali, che metteranno a dura prova le vostre abilità durante spedizioni sempre più spregiudicate in un mondo tutto da scoprire.