Ubisoft non si arrende con gli NFT e fa passi avanti con il gioco Champions Tactics: Grimoria Chronicles

Ve li ricordate gli NFT, letteralmente i Token Non Fungibili ovvero oggetti da collezione digitali legati alla tecnologia blockchain che tanto sono impazzati negli ultimi anni, soprattutto sotto forma di brutte immagini di scimmie? Anche se non sono più così centrali nelle discussioni quotidiane degli appassionati di tecnologia non significa che vari progetti siano stati abbandonati e ora Ubisoft ha deciso di investire di nuovo in tale direzione.

Ubisoft ha stretto una partnership con Double Jump.Tokyo per "accelerare" l'adozione globale dei giochi web3, utilizzando una nuovissima piattaforma/gioco chiamata Champions Tactics: Grimoria Chronicles per far conoscere una serie di NFT ai giocatori di tutto il mondo.