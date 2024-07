Ys X: Nordics ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un nuovo trailer

NIS America e Falcom hanno infine annunciato la data di uscita ufficiale di Ys X: Nordics, decimo capitolo della storica serie di RPG nipponici che si svela ulteriormente con questo nuovo trailer di presentazione, il quale comunica anche l'arrivo sul mercato in occidente, fissato per il 25 ottobre 2024 su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Il gioco arriva in corrispondenza (o quasi) con il 35° anniversario di Ys, tanto per far capire da quanto tempo va avanti questa serie, come seguito non proprio diretto delle avventure di Ys IX: Monstrum Nox. Una caratteristica distintiva di questo nuovo capitolo è l'ambientazione marina, considerando che si concentra sulla zona di Obelia Bay, mettendo in scena eventi tra varie isole del mare del nord.

Dopo aver completato varie avventure nell'antico regno di Ys, il giovane avventuriero Adol Christin si sposta nella nuova area, dove viene in contatto una popolazione chiamata "Normans", che vive nella zona marittima a nord del continente.