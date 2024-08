Infinity Nikki avrà una beta chiusa e si mostra con un carinissimo trailer alla Gamescom 2024

Durante la Gamescom 2024 è stato mostrato Infinity Nikki, il gioco d'azione, esplorazione e piattaforme nel quale possiamo vestire i panni di una ragazza in un mondo fantasy colorato, nel mezzo di tanti animali allegri e mostriciattoli simpatici, realizzato da uno degli sviluppatori di The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Il trailer si focalizza prima di tutto sulle creature che troveremo nel videogioco e ci invita a iscriversi alla versione di prova chiusa.