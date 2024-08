Dragon Ball: Sparking! Zero è tornato a mostrarsi con un trailer alla Gamescom 2024

Tra gli ospiti già confermati come presenti all'Opening Night Live della Gamescom 2024 c'era anche Dragon Ball: Sparking! Zero, che si è infatti mostrato puntuale con un nuovo trailer nel corso della serata di apertura dell'evento.

Bandai Namco è dunque tornata a mostrare il suo picchiaduro basato sulla celebre serie di Akira Toriyama in occasione dello show presentato da Geoff Keighley, attraverso un trailer piuttosto classico che ha mostrato diverse sezioni di gameplay con scontri vari tra i personaggi del gioco.

Tra queste scene è possibile vedere qualche nuovo personaggio del sempre più ampio roster previsto all'interno di Dragon Ball: Sparking! Zero e alcune sezioni che sembrano tratte in particolare dalla Saga di Buu.