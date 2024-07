Il nuovo trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero ha una data, mentre un video mostra Jiren e Goku

Il nuovo trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero ha una data: Bandai Namco ha annunciato che verrà pubblicato domani, martedì 30 luglio, alle 16.00 ora italiana. Nel frattempo il publisher ha mostrato una spettacolare clip con Jiren e Goku in versione Ultra Istinto.

Il breve video presenta una delle abilità del potentissimo guerriero alieno, la Heat Break, grazie a cui può concentrare in una sfera un'enorme quantità di energia con cui mettere fuori combattimento qualsiasi avversario... persino Goku nella sua forma migliore.

Per quanto riguarda invece il trailer in arrivo domani, come già accaduto nelle scorse settimane si tratterà di una presentazione realizzata per introdurre ulteriori personaggi appartenenti all'ampissimo roster di Dragon Ball: Sparking! Zero.