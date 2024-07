L'espansione di The Sims 4 è al secondo posto nella classifica dei giochi più venduti in UK a fine luglio

Fuori dalla classifica troviamo invece giochi come Cyberpunk 2077 Ultimate Edition e Prince of Persia: The Lost Crown , che rispettivamente hanno ottenuto la tredicesima e la diciottesima posizione.

È disponibile la classifica dei giochi più venditi nel Regno Unito nella settimana conclusa il 27 luglio. Non è un periodo particolarmente denso di novità, quindi a fare da padrone sono grossi titoli. Precisamente, a vincere a questo giro è ancora una volta Hogwarts Legacy, che è in prima posizione da tre settimane di fila.

La classifica videoludica del Regno Unito

Ecco la Top 10 dei giochi più venduti nei sette giorni compresi tra il 21 e il 27 luglio:

Hogwarts Legacy The Sims 4: Colpo di Fulmine EA Sports FC 24 Mario Kart 8 Deluxe Luigi's Mansion 2 HD Minecraft (Switch) Grand Theft Auto V The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition Elden Ring Super Mario Bros. Wonder

Il protagonista di Hogwarts Legacy che da un promontorio guarda il Castello

Come potete vedere, la novità della settimana - The Sims 4: Colpo di Fulmine - ha ottenuto una seconda posizione. Sottolineiamo che questa è la classifica fisica e non conta le copie digitali, quindi crediamo che l'espansione del gioco di EA sia la più venduta della settimana se consideriamo anche gli store online come PS Store, Steam e Xbox Store, anche se non ci è possibile dirlo con certezza.