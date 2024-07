L'espansione Path of Exile Settlers of Kalguur ha portato a un nuovo record per il gioco

Path of Exile ha da poco ottenuto una nuova espansione, nota come Settlers of Kalguur. Il gioco di Grinding Gear Games - che ricordiamo è un free to play - ha quindi visto un enorme aumento dei propri giocatori contemporanei. Si tratta di un risultato atteso, visto che i gioco come servizio tendono a vedere un'impennata in contemporanea con l'arrivo di nuovi contenuti, ma il risultato finale è stato veramente elevato.

Si tratta infatti del record assoluto per il videogioco, che ha toccato quota 229.337 utenti connessi nello stesso momento. Il record precedente era di circa 211.00 giocatori. Non si tratta di un aumento molto grande, quindi, ma arriva dopo alcuni mesi da calo, tipici per il gioco.