Path of Exile 2: abbiamo intervistato in esclusiva il re dei GdR action

Abbiamo intervistato in esclusiva mondiale Jonathan Rogers, cofondatore di Grinding Gear Games e direttore di Path of Exile 2: ecco tutte le novità dall'immenso GdR action.

Più che una storia, quella di Grinding Gear Games si può definire una vera e propria favola del mondo dei videogiochi: un gruppo di appassionati di GdR action, cresciuti stretti nell'abbraccio di Diablo e di serie analoghe, si sono trovati improvvisamente traditi dalla loro più grande passione, decidendo di mettersi in proprio e di tentare la fortuna attraverso un'esperienza ricamata attorno a quelle che ritenevano le qualità fondamentali del genere. Fu proprio così che nacque Path of Exile, titolo pubblicato nell'ottobre del 2013 che, nel corso degli ultimi dieci anni, si è trasformato nel più grande colosso di tale sottobosco, trainando la compagnia sotto l'ala protettrice di Tencent ma soprattutto rivitalizzando l'ispirazione che i cofondatori avevano tanto amato. Tra quelle persone c'era anche Jonathan Rogers, attuale game director di Path of Exile 2, sequel rimasto in produzione per oltre sette anni che è maturato attorno a un obiettivo ben specifico, molto più ambizioso rispetto alla timida ambizione che diede i natali alla compagnia: quello di realizzare il più grande e il più completo aRPG di tutti i tempi. Con una versione in accesso anticipato ormai in dirittura d'arrivo - nella quale sarà disponibile l'interezza della campagna - e una versione closed beta alle porte che ha appena aperto le iscrizioni, manca davvero poco per scoprire se quel desiderio impossibile riuscirà a trasformarsi in realtà: abbiamo intervistato in esclusiva Jonathan Rogers di Grinding Gear Games, che ci ha raccontato tutto quello che c'è da sapere di Path of Exile 2.

Grinding Gear Games e Path of Exile 60 ore di campagna, 12 classi, 36 classi ascendenti, 100 mappe endgame ciascuna con boss dedicati, una quantità di abilità spropositata, 1500 passive, anche per le singole armi... ma quanto è grande, davvero, Path of Exile 2? La quantità di risorse di sviluppo che ha richiesto è stata effettivamente pazzesca. Questo gioco è in fase di sviluppo da molto tempo, è davvero incredibile. Non so cosa dire, è stata investita una quantità enorme di risorse. Abbiamo lavorato a questo gioco per, credo, sei o sette anni di produzione effettiva, e al momento c'è una quantità enorme di contenuti sviluppati. È enorme, onestamente credo che abbiamo sovrastimato il gioco rispetto a quello che probabilmente avremmo dovuto fare. D'altra parte, pensandoci, utilizzare un processo di creazione che richiede di pubblicare contenuti ogni 3 mesi promuove un certo tipo di efficienza, uno che non riesci a integrare in nessun altro modo. Se non devi rilasciare contenuti così frequentemente, non potrai mai davvero avere quella mentalità. Quando devi fare uscire qualcosa in tre mesi, non sprechi tempo in nulla che non sia essenziale, e questo aiuta anche a determinare cosa sia importante e cosa non lo sia. Abbiamo rilasciato circa 40 espansioni per Path of Exile I, forse anche di più. Considerando che abbiamo pubblicato effettivamente 45 contenuti nel corso degli anni, abbiamo acquisito un'esperienza specifica, abbiamo imparato a fare le cose rapidamente. Non credo che molti altri studi di sviluppo siano in grado di produrre contenuti con la stessa velocità, basti pensare anche solo alle ultime novità che abbiamo annunciato per Path of Exile. Path of Exile 2 promette di essere uno dei più grandi aRPG della storia Sono vere le leggende attorno alla nascita di Grinding Gear Games? Come è nato il rinascimento degli aRPG e perché oggi il genere sta tornando in auge, non solo con Path of Exile 2 ma con altri grandi ritorni come quello di Titan Quest? Parte del motivo per cui pensavamo che fosse una buona idea realizzare un aRPG è perché abbiamo visto che, per molto tempo, nessuno stava creando qualcosa di simile, eppure Diablo II era ancora incredibilmente popolare. Diablo II, molto tempo dopo la sua pubblicazione, poteva ancora contare più giocatori della maggior parte dei videogiochi usciti in seguito. E, per quanto ne so, penso che Diablo II sia stato uno dei giochi venduti più a lungo nella storia: è rimasto sugli scaffali dei negozi in edizione fisica ancora sette o otto anni dopo il lancio, il che è praticamente inaudito nel mercato dei giochi fisici, di solito non accade nulla di simile. Quando abbiamo assistito a quel fenomeno, e ovviamente abbiamo analizzato il nostro punto di vista da giocatori appassionati, abbiamo pensato: "Beh, c'è chiaramente un grande appetito per giochi di questo genere, che evidentemente non viene soddisfatto". Oggi molte altre persone sono giunte alla stessa conclusione, e così il genere è stato totalmente rivitalizzato. Mi sembra ancora adesso davvero pazzesco che nessuno abbia davvero colto quell'opportunità prima di noi. Voglio dire, c'erano alcuni giochi, come Dungeon Siege e altre esperienze simili, ma nessuno di loro era davvero riuscito a incapsulare tutta la formula necessaria per creare un action RPG degno di questo nome. E penso che, ancora oggi, molti action RPG vengono pubblicati senza avere tutti i pezzi essenziali della formula. Per essere chiari, ciò che intendo è che è necessario avere server online sicuri perché è necessario avere un'economia per valorizzare gli oggetti; è necessario avere un buon sistema di oggetti casuali, perché trovare oggetti è una delle principali attrattive; è necessario avere una grande generazione procedurale dei livelli, perché senza di essa il gioco può diventare stantio molto rapidamente. Path of Exile 2 offre 12 classi giocabili con 36 Ascendancies totali, offrendo una libertà senza precedenti E, onestamente, penso che molti RPG non abbiano queste caratteristiche, quindi non riescono a durare lungo. Inoltre, è necessario avere un eccellente sistema di sviluppo del personaggio che permetta di giocare il gioco più e più volte. Questi sono gli elementi indispensabili e, ancora oggi, molti action RPG escono senza tenerne conto. Se ti manca anche solo un singolo ingrediente fondamentale della ricetta, non credo che si possa ottenere un'esperienza del genere che possa durare a lungo. È una di quelle cose che Diablo una volta aveva e che la maggior parte dei giochi non hanno integrato per anni e anni. Pensi che la passione sia stata un ingrediente fondamentale per il successo di Path of Exile? E soprattutto... c'è ancora quella passione? Brucia come una volta? Mi piace pensare che... insomma, io sono convinto che la ragione per cui provo ancora una passione così bruciante è che non mi sento ancora di aver pubblicato l'aRPG perfetto. Nel senso che guardo ai risultati che abbiamo ottenuto fino a questo momento e sono convinto che possiamo fare ancora meglio, e finché non arriveremo al punto tale da poter dire: "Ok, tutto è perfetto, abbiamo finalmente cucinato la torta che volevamo, adesso possiamo mangiarla in pace", vivrò la stessa passione verso lo sviluppo. La perfezione, ovviamente, è un obiettivo impossibile, ma noi cerchiamo di avvicinarci sempre di più, pertanto finché sentirò che c'è qualcosa che si può migliorare sarò sempre felice di sviluppare i videogiochi che amo. Anche dal punto di vista grafico sono state apportate migliorie molto impattanti Quindi giocate ancora i vostri giochi? Di recente alcuni sviluppatori hanno dichiarato che fanno fatica a confrontarsi con le proprie creazioni... Al momento sono concentrato al 100% su Path of Exile 2. In tutta onestà, Path of Exile lo trovo piuttosto difficile da giocare ora come ora, e il motivo è che Path of Exile 2 è talmente superiore per quanto riguarda le animazioni, la messa in scena e l'offerta che trovo difficile tornare indietro. Tutte le meccaniche si sono evolute talmente tanto che, ad esempio, se gioco a Path of Exile 2 con il movimento basato sul sistema di controlli WASD, non appena torno su Path of Exile e non c'è più mi sento immediatamente svantaggiato. Questo accade soprattutto perché sono davvero entusiasta di quello che abbiamo realizzato con questo sequel. Gioco davvero tanto a Path of Exile 2, devo giocarlo molto perché è ovviamente così che facciamo design in Grinding Gear Games: giocando ai nostri videogiochi. Devo giocare ogni giorno, ripetutamente, con tutte le classi e provando tutte le variabili per fare in modo che tutto funzioni a dovere. Fortunatamente la mia passione è ancora intatta... il fatto è che - da sviluppatore - quando guardi indietro ai tuoi vecchi videogiochi tutto quello che riesci a vedere sono solamente i tuoi errori del passato. Sono arrivato a un punto in cui giocando a Path of Exile, vedo una necropoli di problemi che ormai ho già risolto.

Path of Exile 2 e una nuova filosofia Path of Exile 2 porta molti cambiamenti, dal sistema di combattimento viscerale al nuovo movimento. Una delle modifiche più impattanti riguarda i boss, che vanno sconfitti in una sola tornata, offrono meccaniche difficili e prevedono che si perda almeno una o due volte... avete preso un pizzico di ispirazione da FromSoftware? Qual è stata la vostra filosofia? La filosofia legata al movimento e al combattimento dei boss è cambiata parecchio Sicuramente i giochi di FromSoftware sono una nostra grande ispirazione, ma ho paura che se il pubblico dovesse sentire una dichiarazione del genere potrebbe assumere che, beh, l'esperienza sarà più lenta rispetto a quella del primo Path of Exile, cosa che per certi versi è vera, ma solo in parte; il nostro rimane un gioco estremamente più veloce rispetto a un titolo di FromSoftware. Dal canto mio, sono convinto che sia fondamentale imparare le meccaniche dei boss ma soprattutto apprendere il modo corretto per interagire con quelle meccaniche. I boss che abbiamo concepito sono molto complessi, e per me è diventato frustrante vedere quando, in Path of Exile, un boss muore senza una singola interazione con le sue meccaniche. Se da una parte volevamo migliorare questo aspetto, nell'originale Path of Exile c'era anche la possibilità di affrontare un boss più e più volte conservando i danni inflitti, il che significava che non era mai davvero necessario padroneggiare le capacità necessarie per sopravvivere dall'inizio alla fine. In Path of Exile 2, invece, bisogna effettivamente dimostrare di avere acquisito le competenze indispensabili per poter proseguire. Penso che sia essenziale imparare queste lezioni il prima possibile, perché questo tipo di approccio prepara il giocatore al meglio per il futuro. Credo sia deleterio quando in un gioco, se non sei un giocatore particolarmente abile, puoi continuare a sbattere la testa contro il muro finché il boss non viene sconfitto, perché la tua build rimarrà comunque inefficace e non sarai mai spinto a migliorare. Questo approccio impedisce di imparare la lezione necessaria e dunque a non migliorare mai. Le novità si sono tradotte anche in un nuovo approccio allo stile artistico I cambiamenti che abbiamo apportato mirano a creare una mentalità che consenta di apportare le modifiche necessarie al personaggio e di apprendere le abilità richieste molto prima del solito, il che significa che le sfide seguenti possono diventare molto più stimolanti senza che ci sia bisogno di incrementare il livello di difficoltà. Inoltre, l'idea di dover affrontare un boss da quanto ha il massimo dei punti vita fino alla sconfitta è piuttosto comune nei videogiochi... perché Path of Exile non funzionava così? Beh, perché Diablo non funzionava così, quindi è nata questa sorta di stranezza storica degli aRPG. Quando abbiamo apportato il cambiamento internamente si parlava di eresia, ma poi ci siamo detti: "La maggior parte dei giochi funzionano in questo modo, perché non dovrebbe essere così anche per noi?". Alla fine tutti si sono convinti, perché l'obiettivo è rendere le battaglie contro i boss molto più viscerali e significative. I boss di Path of Exile 2 sono anche molto più caratterizzati nell'aspetto, cosa accaduta anche con le arene e le ambientazioni. Si tratta di un approccio figlio dello stesso ragionamento? Volevamo davvero fare un ottimo lavoro con i boss in Path of Exile 2, assicurandoci che il luogo in cui si trovano fosse ben integrato nella loro narrazione estetica. In Path of Exile, molti boss non erano ben integrati con l'ambiente e non offrivano molto contesto, o una storia emergente da raccontare. In Path of Exile 2 vogliamo fare molto meglio, ricamando elementi di trama intorno all'intera area in cui sono situati, portando a riflettere sul perché siano lì e su cosa sia accaduto in generale. Questo si riflette anche nel comparto artistico e nel processo di progettazione di questi elementi. Penso che questo possa aiutare molto l'esperienza nel complesso e delinea una situazione in cui i boss risultano molto più interessanti. Il cambio di filosofia ha ancora mutato la narrazione ambientale e la coerenza delle ambientazioni Tutti i boss in Path of Exile 2 hanno dialoghi, elementi estetici e ambientali pensati esclusivamente per loro, il che rende l'universo molto più ricco. Inoltre, c'è davvero una grande quantità di boss. I playtester che provano il primo atto ci dicono: "Wow, ci sono così tanti boss e arrivano così in fretta!" Ogni area ne ha uno dedicato, e ce n'è davvero un gran numero nel gioco, direi che è una delle caratteristiche principali del sequel. Penso che sia importante perché, mentre è ovvio che cerchiamo di rendere il anche combattimento contro i mostri normali il più interessante possibile, è contro i boss che i sistemi di combattimento arrivano a brillare al massimo. Ci sono molte più meccaniche in gioco e lo scontro è ovviamente più lungo, pertanto consente di usare tutte le combo di una determinata build a un livello molto più elevato. Ma è l'insieme di tutti questi dettagli a costituire un'esperienza entusiasmante. Con centinaia di boss disponibili e dozzine di classi che possono poi essere ulteriormente personalizzate in ogni singola abilità, come affrontate il bilanciamento? Il nuovo design dei boss serve anche a questo? Dato che i boss non possono essere affrontati con una strategia di usura, ciò rende i requisiti di bilanciamento molto più difficili. Abbiamo dovuto assicurarci che tutte le classi potessero superare il contenuto in un tempo ragionevole. È stato molto impegnativo, perché arrivi a un punto in cui pensi che un boss sia ben bilanciato, ma poi provandolo con un'altra classe ti rendi conto che è troppo difficile, ci sono tantissimi elementi da considerare per garantire che il boss risponda a tutti i tipi di abilità e al diverso posizionamento dei giocatori. Esempio: provi una nuova build e il boss non usa più i suoi attacchi standard a causa della risposta della IA al posizionamento di quella particolare classe. Anche se ho giocato l'Atto I migliaia di volte, ogni volta che gioco trovo nuovi dettagli che devono essere sistemati. È un ciclo infinito di perfezionamento dei dettagli. Solo il primo Atto di Path of Exile 2 mette in campo decine di boss, più di quanti se ne siano incontrati in qualsiasi aRPG Fra l'altro Path of Exile 2 potrà a sua volta essere affrontato completamente in cooperativa, anche in locale: questo complica le cose? La chiave di tutto è che il boss abbia abilità che possano minacciare più membri del gruppo, l'IA deve comprendere e gestire queste situazioni. Dobbiamo assicurarci che il boss faccia diversi calcoli se il giocatore ha alleati: quali sono le distanze, cosa succede se sono in gruppi strutturati. So che Mark - designer dei boss - fa gran parte dei suoi test in multiplayer, perché scopre molte più cose che tendono a rompere i boss lì rispetto al giocatore singolo. Ogni notte si mette lì a sistemare l'IA e a fare tantissimo lavoro sugli script.

Profondità, innovazione e accessibilità Path of Exile si trova in una posizione particolare: da una parte ci sono gli appassionati di aRPG che trovano la profondità che hanno sempre sognato, dall'altra i nuovi giocatori che pensano sempre sia troppo complicato a livello di skill, di statistiche, di classi... come affrontate questo problema? Pur mantenendo la profondità del passato, Path of Exile 2 è diventato più accessibile in termini di gestione delle build Il bilanciamento tra l'offerta di contenuti più accessibili e il mantenimento della profondità che ha reso grande Path of Exile è stata un'idea centrale dello sviluppo di Path of Exile 2 ed è una discussione costante fra gli sviluppatori. Abbiamo apportato delle grandi modifiche al funzionamento delle skill slegandole dall'equipaggiamento in uso, ma non si tratta di un elemento che contribuisce necessariamente alla profondità del gameplay, quindi era evidente che fosse un ambito nel quale c'era un margine di semplificazione. La difficoltà sta proprio nell'individuare i segmenti in cui quel margine esiste. Abbiamo rimosso la dipendenza delle skill dagli oggetti, ma abbiamo mantenuto tutta la profondità relativa alle gemme e agli ulteriori strati di supporto delle abilità. Tutte le vecchie interazioni funzionano ancora, l'estrema personalizzazione del personaggio è rimasta centrale, ma la complessità legata alla comprensione, per esempio, delle procedure da compiere per equipaggiare un nuovo oggetto, o la preoccupazione relativa ai colori e agli slot degli equipaggiamenti, non rappresentano più un problema. Sono convinto che possiamo ottenere il meglio di entrambi i mondi: in Path of Exile 2 le cose sono molto più facili da comprendere, ma la complessità nella costruzione delle build è rimasta totalmente intatta. L'albero delle passive include più di 1500 abilità uniche Al tempo stesso, penso che ci sia anche una questione naturale relativa al ciclo vitale di qualsiasi gioco. Sai, man mano che i giochi invecchiano, le persone in qualche modo è come se li "risolvessero" completamente. Quando aggiungi sempre più contenuti, alla fine, le migliori strategie sono quelle che contemplano tutti gli strumenti aggiunti nel corso degli anni. Path of Exile 2 sarà invece l'inizio di qualcosa di completamente nuovo, con una nuova economia e un nuovo incipit, quindi ci sarà una situazione in cui cominciare per i nuovi arrivati sarà semplicissimo, perché tutti si troveranno su un piano di parità. Poi sono sicuro che anche Path of Exile 2 arriverà al punto in cui, dopo 10 anni, sarà complesso quanto Path of Exile, ma almeno all'inizio dovrebbe essere molto più facile iniziare proprio per il fatto che è nuovo. Una delle critiche che spesso vengono fatte all'originale Path of Exile è che le build migliori ruotano attorno a una singola abilità super ottimizzata. Avete implementato delle modifiche per variare il gameplay e premiare le combinazioni? Uno degli obiettivi principali del gameplay di Path of Exile 2 è proprio quello di fornire una ragione per usare più di un'abilità. In Path of Exile il gameplay finiva per basarsi spesso su un solo pulsante, e spero che con Path of Exile 2 non sarà così, che ci si senta premiati utilizzando delle combo. Penso che questo sia molto importante. Ma c'è anche un'altra questione che ha strettamente a che fare con il bilanciamento: dal momento che stiamo cercando di aumentare molto la varietà delle armi e delle classi, la prima preoccupazione è non rendere l'esperienza "formulare" come lo è stata in passato. Nell'originale Path of Exile, aggiungendo contenuti sempre più difficili, nasce una sorta di volontà di avere contenuti sempre più impegnativi per i giocatori più hardcore. Ogni giocatore, ora, può scegliere il set di abilità, le gemme che le influenzano, le passive per il personaggio e c'è anche un intero albero per le armi Il problema è che inseguendo la sfida si viene a creare questa sottile dinamica in cui l'ultimo contenuto introdotto diventa una specie di "benchmark" che i giocatori si aspettano che una determinata build possa completare per risultate "valida", qualunque cosa significhi valida. Di conseguenza, man mano che i nuovi aggiornamenti diventano più difficili, il numero di "build valide" diminuisce sempre di più, e con lui si abbassa anche la varietà delle build. Bisogna fare attenzione quando si aggiungono contenuti difficili: se solo poche build sono in grado di completarli, si riduce la varietà anziché aumentarla. Questo è un po' preoccupante, quindi anche con Path of Exile stiamo prestando maggiore attenzione a questo problema per la prossima lega. Sono convinto che il reset garantito da Path of Exile 2 consentirà a migliaia di build di brillare, perché non avremo questa situazione iper-ottimizzata nella quale i giocatori hanno ormai risolto tutto e quindi il contenuto più difficile deve essere un boss con miliardi di punti vita. Le build potenziali, sulla carta, saranno migliaia Non hai la percezione che il bilanciamento negli aRPG stia diventando un problema più sentito di quanto non fosse in passato? Penso all'epoca di Diablo II o Titan Quest, che erano indubbiamente sbilanciati, ma questo non gli ha impedito di essere super giocati e apprezzati... Non penso sia necessario che tutto sia perfettamente bilanciato, ma bisogna stare molto attenti all'effetto collaterale che ho descritto prima, la situazione in cui il contenuto è così difficile che solo poche build possono completarlo. Se ciò accade, è allora che le persone iniziano a prestare più attenzione del dovuto al bilanciamento. Inoltre c'è sicuramente un fenomeno, forse più marcato di quanto non accadesse in passato, in cui il pubblico è spesso convinto che dovrebbe essere in grado di completare qualsiasi contenuto del gioco, anche il più difficile, con qualsiasi build, è questa è una cosa con cui non posso dire d'essere sempre d'accordo. Perché, di riflesso, il pubblico si convince che se non riesce a completare qualcosa allora significa che quella build è inutile o poco importante, cosa ovviamente sbagliata. Bisogna prestare molta attenzione a queste dinamiche, non so se ci sia stato un vero e proprio cambiamento nel pubblico nel corso degli anni, ma di recente percepisco vibrazioni molto diverse nelle comunità online in relazione a questo problema. Dal canto nostro, dovremo interiorizzarle e affrontare la situazione. Il team sta lavorando anche sulla chiarezza visiva, un problema storico del genere Uno dei problemi più grandi degli aRPG, specialmente ora che graficamente sono molto spinti come Path of Exile 2, è la chiarezza dell'azione e di ciò che accade su schermo, quella che viene definita "visual clarity". Si tratta davvero di una cosa problematica? E come l'avete affrontata in questo sequel? Onestamente, è una cosa molto difficile da gestire. Una delle soluzioni che possono aiutare è implementare la possibilità per le abilità e le animazioni di cambiare in base a quanto spesso vengono utilizzate. Noi abbiamo parzialmente scelto questa strada, ma un'altra soluzione che abbiamo adottato grazie all'esperienza del passato è quella di gestire meglio il peso in termini di design di ciascuna abilità visibile. Con le aure, per esempio, valutiamo quanto possano espandersi, quante possano risultare attive e via dicendo, in generale bisogna essere molto cauti nel controllare cosa può accadere. Tutto ciò detto, Path of Exile 2 rimane un gioco in cui si possono fare cose piuttosto... pazze! Se date un'occhiata alla nostra dimostrazione del Ranger, è chiaro che accadono duecento cose sullo schermo, ed è qualcosa che fino a un certo punto si è costretti ad accettare perché il genere funziona così. La cosa che per me è essenziale è che, quando si tratta di boss, ci sia una totale chiarezza visiva rispetto a quello che possono fare. E tutto questo mentre stiamo anche cercando di rendere più chiari possibile i diversi tipi di danno, dove colpiscono le abilità e via dicendo, sono cose su cui riflettiamo molto. So che questa non è una risposta perfetta, ma alla fine si tratta di usare l'esperienza per capire cosa è davvero importante, eliminando altre cose quando necessario, per esempio le abilità che vengono spammate spesso.

Un movimento tutto nuovo Prima hai menzionato il nuovo sistema di movimento che affianca quello tradizionale, ovvero la variante per tastiera basata su WASD. Come è nata l'idea? Ha avuto effetti anche sull'esperienza con il controller? Anche il sistema di movimento è stato rinnovato Il motivo per cui è venuto fuori il sistema di movimento WASD è che alcuni dei nostri sviluppatori erano davvero entusiasti di questa idea da un bel po' di tempo. Ma la ragione principale era che avevamo implementato la possibilità per i personaggi di muoversi in una direzione diversa da quella in cui stavano guardando. Avevamo aggiunto un set di animazioni specifiche per questa funzionalità, quindi ho deciso di fare dei test, all'inizio volevo solo vedere se era effettivamente qualcosa che avremmo potuto fare con successo. Ero abbastanza scettico anche io, ma pensavo che dovessimo provarlo almeno come esperimento perché avrebbe potuto avere dei risvolti positivi, a dire il vero l'avevo provato in qualche altro aRPG e non mi era mai piaciuto. Tuttavia, in Path of Exile 2 c'erano alcune altre caratteristiche che avevamo implementato per migliorare il combattimento corpo a corpo, come per esempio gli attacchi in movimento, nei quali il personaggio può muoversi durante le animazioni. Con la combinazione di questa funzionalità e dei comandi WASD abbiamo ottenuto un risultato positivo: il modo in cui funziona in Path of Exile 2 è molto diverso da qualsiasi altro titolo del genere e offre un'esperienza molto migliore di quanto avremmo mai potuto immaginare. È stata una grande decisione, una delle cose che mi hanno reso più felice: da tempo alcuni utenti ci chiedevano di implementarlo, sono felicissimo che abbiamo trovato il modo per inserirlo e sono convinto che sia una delle funzionalità migliori in assoluto. Inoltre, come hai intuito, ha avuto effetti estremamente positivi per l'esperienza con il controller, che è notevolmente migliorata di riflesso. La revisione totale degli attacchi in movimento cambia completamente il sistema di combattimento Al di là dei nuovi controlli il sistema di movimento rappresenta in generale una delle più grandi novità di Path of Exile 2. Vuoi raccontarci come l'avete progettato? Quello che abbiamo realizzato è che la cosa più importante è non trasmettere mai la sensazione di perdere il controllo del personaggio e così, nella maggior parte dei casi, le abilità di Path of Exile 2 includono un qualche tipo di movimento. Ci si può muovere mentre le si usa, e questo vale tanto per gli attacchi con l'arco e per buona parte degli incantesimi, mentre per quel che riguarda il corpo a corpo il movimento è integrato nell'abilità. Il risultato è che ora ci sono davvero poche abilità che non hanno almeno un po' di movimento, magari all'inizio è solo un accenno ma è sempre presente. E sì, questo cambia parecchio il feeling di tutto il sistema di combattimento. In Path of Exile era come se fosse necessario muoversi, poi fermarsi, poi ancora muoversi, poi fermarsi e così via. Ora si può attaccare mentre ci si muove, tutto il tempo. Così, se un attacco in Path of Exile 2 ha la stessa durata della somma fra tempo di attacco e il tempo di movimento nel primo capitolo, si ottiene comunque lo stesso numero di attacchi al secondo. Gli attacchi possono sembrare più lenti, ma in realtà mantengono invariato il numero di APS. Per me il nuovo sistema di movimento è la ragione principale per cui il combattimento è nettamente migliorato in Path of Exile 2, ed è qualcosa che non avremmo mai potuto fare nel primo capitolo, anche solo in ragione delle animazioni, non avremmo mai avuto le risorse necessarie all'epoca.

Monetizzazione In un momento storico come questo in cui i sistemi di monetizzazione stanno cambiando, alcuni sono fortemente criticati e altri vengono lentamente accettati, il pubblico usa sempre Path of Exile come metro di paragone. Qual è il segreto? Path of Exile ha prosperato per 10 anni grazie alla natura free to play e alla monetizzazione non invasiva Penso che ci siano due regole essenziali nella nostra filosofia di monetizzazione. La principale è ovviamente l'assenza di qualsiasi genere di dinamiche pay-to-win, che è super importante. A questo proposito, è anche importante optare per una separazione netta tra il gameplay e il sistema di monetizzazione, in modo che non ci sia nemmeno una singola situazione in cui i designer siano tentati di fare cambiamenti al gameplay che spingano i giocatori a spendere di più. Non vogliamo che i designer prendano decisioni basate sulla monetizzazione, quindi dobbiamo garantire una separazione assoluta tra questi due aspetti. Questo è davvero fondamentale. L'altra cosa, che spesso va anche a nostro svantaggio, è che siamo sempre stati un'azienda che si concentra prima di tutto sul gameplay e poi sulla monetizzazione. Questo potrebbe significare che guadagniamo meno per singolo utente rispetto ad altre aziende, ma sono convinto che sia anche il motivo per cui il nostro gioco è durato dieci anni. Sommando nel lungo periodo i ricavi totali, è evidente che possono essere molto buoni nonostante il focus scarso sulla monetizzazione immediata. Quindi, la nostra strategia, anche se non paga assolutamente nel breve periodo, si dimostra molto vantaggiosa nel lungo termine. Anche se non si è ancora parlato della monetizzazione del secondo capitolo, sappiamo che sarà slegata dal gameplay Siamo consapevoli che potremmo fare di più con la monetizzazione se lo volessimo, ma alla fine, come ho detto, la nostra priorità è il gameplay, pertanto lì si concentrano gli sforzi, il resto viene dopo. Questo è ciò che apprezziamo e quello che i nostri giocatori apprezzano. In alcuni altri giochi moderni, si ha la sensazione che gli sviluppatori si preoccupino più della monetizzazione che dell'esperienza di gioco: quando i giocatori iniziano a percepire questa frizione, il fatto che la monetizzazione influenza il gameplay, l'immersione si rompe e diventano di colpo infelici.