Un video di Star Wars Outlaws mette in risalto Nix, l'adorabile compagno animale della protagonista

Le origini di Nix

Nix è importante anche dal punto di vista della narrazione, dato che si tratta di praticamente l'unico vero amico di Kay Vess che non la tradirà mai, considerando che con i suoi loschi giri la protagonista si circonda di nemici e di alleati di convenienza.

Nel filmato apprendiamo che Massive ha lavorato a lungo sul design di Nix, partendo da una sorta di scimmia per poi passare a una lucertola, con il supporto di Lucasfilm. Alla fine è stato deciso che sarebbe stato "un Merqaal, una nuova specie che abbiamo creato qui a Massive", ha spiegato l'associate art director Marthe Jonkers.

"Doveva avere un lato molto tenero, in modo che si potesse davvero pensare: "Ok, questo è il suo amico". Per questo abbiamo preso in considerazione molte creature dall'aspetto più mordibo, ma anche i nostri animali domestici. Ma d'altra parte, viene da un pianeta-giungla. Ha bisogno di sopravvivere. In un certo senso, è ancora un animale selvatico. Per questo ha denti molto affilati, per esempio. Ha le squame e da questo punto di vista ci siamo ispirati al pangolino (dei mammiferi conosciuti come i "formichieri squamosi" ndr)".

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Star Wars Outlaws sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 30 agosto. In precedenza, un video diario ha presentato la luna Toshara, una delle ambientazioni del gioco.