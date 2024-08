Il nuovo trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero ci mostra i personaggi della saga di Cell e degli Androidi

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero, il picchiaduro dedicato alla saga di Akira Toriyama che fa parte della saga nota in occidente come Budokai Tenkaichi.

Ricordiamo che Dragon Ball: Sparking! Zero propone battaglie in 3D nelle quali possiamo interpretare tanti diversi personaggi delle varie saghe di Dragon Ball. Sarà disponibile dall'11 ottobre 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S. Includerà modalità online e offline, per ripercorrere le trame della saga manga e animata.