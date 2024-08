Fallito Archiact, studio specializzato nella realizzazione di giochi per visori VR

Archiact , software house specializzata nello sviluppo di giochi per visori VR, ha annunciato la sua chiusura definitiva . Purtroppo il settore VR non è mai decollato davvero e la riduzione degli investimenti avvenuta negli ultimi anni ha compresso ancora di più quello che già era un mercato di nicchia. Il ritiro di Meta delle ultime settimane e il disinteresse dei grandi editori hanno fatto il resto.

L'uscita di scena di Archiact è particolarmente simbolica per la VR, visto che era tra le software house pioniere del settore, operante dal 2013. Nel corso di undici anni ha sviluppato o pubblicato per conto terzi ben 35 titoli, tra i quali Doom 3 VR, Freediver Triton Down e Journey to Foundation.

Journey to Foundation è stato il loro ultimo gioco, uscito su PC e PS5. Evidentemente le vendite non sono state sufficienti per giustificare la realizzazione di nuovi titoli.

Il primo gioco lanciato da Archiact fu Lamper VR nel lontano 2014, seguito da Waddle Home, Hidden Fortune, Evasion, Freediver, Marvel Dimension of Heroes e Doom 3: VR Edition. Nel corso degli anni ha supportato tutti i maggiori visori VR, tra i quali i Meta Quest, PlayStation VR 1 e 2, PICO 4 e altri.