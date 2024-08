Keywords ha acquisito Wushu Studios

Keywords Studios ha acquisito Wushu Studios per una somma che non è stata resa nota. Lo studio con sede a Liverpool è stato fondato nel 2017 da Alan McDermott e fornisce servizi di sviluppo su commissione a editori e sviluppatori, oltre a servizi di conversione, rimasterizzazione e supporto. Insomma, è il classico studio che lavora nell'ombra per fluidificare il lavoro sui giochi in sviluppo presso altre software house.