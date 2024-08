Il survival multiplayer No More Room in Hell 2 torna a mostrarsi con un trailer alla Gamescom

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2024 è tornato a mostrarsi No More Room in Hell 2. Per l'occasione abbiamo visto un nuovo trailer del survival horror multiplayer di Torn Banner Studio che mostra sequenze cinematografiche e alcuni sprazzi di gameplay.

Il trailer conferma anche il posticipo dell'inizio dell'early access su PC, in precedenza fissato per il 31 ottobre su Steam ed Epic Games Store, ora rimandato a data da destinarsi. Per il momento non è chiaro se il titolo successivamente arriverà anche su console, come PS5 e Xbox Series X|S.

In No More Room in Hell 2 giocatori dovranno esplorare vaste mappe urbane infestate da non morti e collaborare per avere salva la pelle. Le partite, infatti, vedranno coinvolte squadre di otto giocatori e in caso di morte di un personaggio questo non potrà più rientrare in partita. Per sopravvivere sarà possibile usare varie armi, come armi da mischia, pistole, fucili e esplosivi artigianali.