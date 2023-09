The Callisto Protocol: Glen Schofield lascia Striking Distance dopo il primo gioco

Jason Schreier di Bloomberg riferisce che Glen Schofield, autore di Dead Space e fondatore di Striking Distance, ha deciso di lasciare il team alcuni mesi dopo il lancio di The Callisto Protocol, il primo gioco della nuova compagnia.

Non ci sono ancora molte informazioni al riguardo né una comunicazione ufficiale da parte del diretto interessato o del team, ma Schreier riferisce la cosa come sicura, nel suo intervento su Bloomberg, nel quale addita il flop commerciale di The Callisto Protocol come probabile causa dell'abbandono.

Striking Distance Studios, sussidiaria della compagnia coreana Krafton, diventata celebre con PUBG, sta effettuando una sostituzione al vertice, dopo che Schofield ha lasciato il ruolo di CEO, evidentemente in cerca di nuove prospettive non ancora note.