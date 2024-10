Redacted si mostra con il trailer di lancio: è lo spin-off di The Callisto Protocol

Il nostro obiettivo sarà quello di raggiungere le unità di salvataggio per abbandonare rapidamente questo luogo ormai condannato, ma non saremo ovviamente gli unici che cercheranno di fuggire.

Gli eventi di Redacted si svolgono apparentemente in contemporanea con la storia di The Callisto Protocol e ci mettono al comando di una guardia che si trova improvvisamente a dover affrontare la follia generata dalla mutazione dei prigionieri.

Striking Distance Studios e Krafton hanno pubblicato il trailer di lancio di Redacted , per ricordarci che lo spin-off di The Callisto Protocol sarà disponibile a partire dal 31 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Un'ultima storia per questo franchise?

Come sappiamo, The Callisto Protocol ha registrato vendite sotto le aspettative a fronte di costi elevati e Glen Schofield ha lasciato Striking Distance Studios proprio alla luce di questi risultati, il che naturalmente pone in dubbio il futuro del franchise.

Non è dato sapere quando sia partito il progetto di Redacted né cosa gli sviluppatori abbiano ancora in serbo per i fan di The Callisto Protocol, se ci sia o meno un altro gioco in lavorazione, ma immaginiamo che un eventuale successo dello spin-off potrebbe rilanciare in qualche modo la proprietà intellettuale.

Nel suo piccolo, lo sparatutto sembra offrire un'esperienza interessante e sarà interessante vedere come reagirà il pubblico.