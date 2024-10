Netflix ora ti fa condividere la tua scena preferita in modo semplice e veloce

Netflix ha introdotto una nuova funzionalità chiamata "Moments" che consente agli utenti di salvare e condividere momenti specifici di una serie TV o di un film. Questa funzione sembra pensata per rendere più facile per gli spettatori rivedere e condividere le loro scene preferite, offrendo la possibilità di creare un link diretto a un momento esatto del contenuto che si sta guardando. Una volta catturato un momento, gli utenti possono condividerlo facilmente tramite app di messaggistica o social media, o semplicemente salvarlo per rivederlo in futuro.

Come funziona Moments? Il funzionamento di Moments è semplice e intuitivo: durante la visione di un contenuto, basta toccare lo schermo per accedere al menu, quindi selezionare l'opzione "Moments". Da qui, si può salvare la scena desiderata e accedere ad altri momenti salvati dello stesso show o film. Netflix ha presentato Moments come uno strumento versatile, ideale non solo per la condivisione, ma anche come sistema di bookmarking personale, in modo da poter rivedere le scene preferite senza doverle cercare di nuovo su YouTube o tra gli episodi. La funzione rappresenta quindi un'importante aggiunta per l'esperienza degli utenti, che ora possono creare una sorta di "biblioteca" delle scene più significative per loro. La voce Moments, su iPhone. Un portavoce di Netflix, Dorian Rosenburg, ha precisato che il numero di momenti che è possibile salvare dipende dalla lunghezza del contenuto, ma ha rassicurato gli utenti: la funzione è progettata per consentire di salvare ampiamente momenti senza troppe limitazioni, permettendo di raccogliere molte scene preferite senza preoccupazioni. L'aspetto più innovativo di questa funzionalità risiede proprio nella flessibilità che offre in termini di personalizzazione dell'esperienza di visione.