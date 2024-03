Alone in the Dark è giocabile su Steam Deck?

È possibile giocare ad Alone in the Dark su Steam Deck? Valve non ha ancora classificato il survival horror, ma la risposta pare essere affermativa, almeno stando a quanto sperimento da alcuni redattori. Quindi ci si attende che il gioco ottenga lo stato di "Verificato" quanto prima. Oppure quello di "Giocabile", nel caso emergano dei piccoli problemi in fase di test.

Stando a quanto scritto da PC Gamesn, comunque, Alone in the Dark gira incredibilmente bene su Steam Deck, usando il tool Proton Hotfix per la compatibilità.