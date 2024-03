Google Pixel 8a avrà specifiche da flagship

Pensato come un telefono di fascia media, si prevede che offrirà un'alternativa più economica rispetto ai modelli di punta della serie. La recente discussione sulla possibilità di un aumento di prezzo e le prime impressioni facevano temere che questo potesse comprometterne le prospettive nel mercato, ma le specifiche recentemente trapelate offrono una migliore comprensione del motivo dietro questa decisione. Pixel 8a sembra vantare hardware di qualità flagship nonostante sia posizionato come un'opzione economica.

Le specifiche trapelate

Le ultime fughe di notizie hanno svelato diverse informazioni sul design e le specifiche del dispositivo

Si parte dal processore: come riportato da Kamila Wojciechowska di Android Authority, Pixel 8a monterà il Tensor G3 con una GPU aggiornata a Mali-G715.

È prassi consolidata per Google utilizzare il suo SoC più recente nei successivi smartphone di fascia media, come è stato fatto con il chip Tensor G2 nel Pixel 7a.

Potrebbe essere utilizzata una versione leggermente diversa del chip rispetto a quella presente nel Pixel 8, come già accaduto in passato.

Il medesimo silicio che alimenta i più costosi Pixel 8 e Pixel 8 Pro mostra una tendenza al throttling termico, quindi sarà interessante vedere come Google approccerà le soluzioni di raffreddamento.

Sappiamo che Pixel 8 utilizza FOPLP (Fan-Out Panel Level Packaging), mentre il G3 di Google Pixel 8a potrebbe adottare IPoP (Integrated Package on Package).

Oltre a ciò, ci sarà l'adozione di un nuovo Modem Samsung 5400, il supporto per la codifica AV1, un TPU aggiornato e un nuovo DSP per l'elaborazione delle immagini.

In merito al pannello OLED da 6,1 pollici da 120Hz, c'è da dire che è una novità assoluta per Google su uno smartphone di fascia non alta.

Considerando che Pixel 7a supportava fino a 90Hz, è incoraggiante vedere che il nuovo modello è allineato con il refresh rate dei "fratelli maggiori".

Inoltre, si dice che questo schermo presenti una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, con una luminosità massima di 1.400 nits.

Da notare che Pixel 8a supporta anche l'uscita DisplayPort, consentendo il collegamento a un monitor compatibile tramite cavo per funzionalità desktop simile a DeX di Samsung.

Si presume che il pannello provenga da due produttori, molto probabilmente BOE e Samsung.