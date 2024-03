Fortnite: con LEGO e l'Unreal Editor è ora possibile creare nuovi mondi e giochi

Come gli altri contenuti creati dagli utenti, anche questi basati su LEGO possono essere condivisi e venduti all'interno dello store di Fortnite, incrementando così l'economia interna del titolo Epic Games.

In particolare, durante la presentazione sono stati annunciati nuovi strumenti creativi basati su asset e template incentrati sugli elementi LEGO, derivati dalla collaborazione in atto tra il gioco Epic Games e le celebri costruzioni danesi, che consentiranno numerose possibilità di personalizzazione dell'esperienza di gioco.

L' Unreal Editor for Fortnite (UEFN) è stato uno dei protagonisti della presentazione State of Unreal alla GDC, e con questo sarà possibile creare nuovi mondi e giochi a base di LEGO , grazie agli aggiornamenti applicati.

Alcune limitazioni specifiche

Ci sono anche delle limitazioni da tenere in considerazione: contrariamente a quanto accade con gli altri elementi creativi di Fortnite, i contenuti legati a LEGO devono rientrare in una classificazione PEGI 7, dunque devono essere adatti a un pubblico decisamente giovane e non contenere elementi controversi o che possano disturbare utenti più piccoli.

Durante la medesima occasione abbiamo avuto modo di vedere anche un trailer sulle nuove isole e sull'uso di Metahuman, tutti elementi che evolvono in maniera sensibile la tecnologia e i contenuti alla base di Fortnite.