God of War Ragnarok su PC: periodo d'uscita presunto svelato da un leaker

Tra i giochi PlayStation più attesi su PC c'è sicuramente God of War: Ragnarok, che attualmente non è stato ancora annunciato da Sony in questa versione ma il cui arrivo sembra piuttosto scontato, sebbene non si sappia quando: un possibile periodo d'uscita è emerso però in queste ore da parte di un leaker che sta diventando famoso in questi giorni, cosa che ci spinge a riportare anche questa voce di corridoio.

Stiamo parlando di Silknigth, personaggio che è salito improvvisamente alle luci della ribalta per aver annunciato in anticipo con grande precisione l'annuncio di Ghost of Tsushima su PC. Non molto per decretare la sua affidabilità, in effetti, ma abbastanza per farlo comparire su forum di discussione, Reddit e siti vari ad ogni uscita su X.



In questo caso, il personaggio in questione ha detto la sua sulla possibile uscita di God of War Ragnarok su PC: secondo il leaker questo dovrebbe arrivare nel primo trimestre del 2025, dunque l'attesa sarebbe ancora lunga considerando che si tratta di un anno di distanza.