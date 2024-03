Horizon Forbidden West è meglio su PC o su PS5? Digital Foundry ha la risposta

Horizon Forbidden West è meglio su PC o PS5? La risposta a questa domanda arriva da Digital Foundry, che ha potuto mettere le mani su di una build praticamente definitiva della Complete Edition del titolo di Guerrilla Games nella versione PC.

In uscita domani su Steam, Horizon Forbidden West Complete Edition include una funzionalità di precompilazione degli shader piuttosto veloce, circa un minuto con un Ryzen 5 3600, che contribuisce a evitare l'annoso problema dello stuttering andando appunto a precaricare una serie di elementi grafici.

I miglioramenti rispetto alla versione PS5 a quanto pare non sono evidentissimi, come accadeva invece con Ratchet & Clank: Rift Apart: gli effetti dispongono di preset più sofisticati e il livello di dettaglio è superiore, ma si tratta in ogni caso di differenze a cui bisogna fare caso.

Diverso è il discorso relativo alla risoluzione: se paragonato alla modalità prestazioni su PS5, Horizon Forbidden West su PC può contare su di un'immagine di qualità decisamente migliore e di una tecnologia di upscaling più efficace come il DLSS: con una RTX 3070 e 1800p dinamici si viene già a creare un sostanziale gap rispetto a PlayStation 5 sui 60 fps.