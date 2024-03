Google I/O 2024: annunciata la data ufficiale del nuovo evento, ci sarà il Pixel 8a?

Google ha annunciato la data ufficiale del suo evento di presentazione di quest'anno dedicato al mondo dello sviluppo ma contenente informazioni interessanti anche per i consumatori, tra le quali anche il possibile annuncio di Pixel 8a: il Google I/O 2024 si terrà dunque il 14 maggio 2024.

Particolarmente interessante sarà il keynote di apertura, che come da tradizione riporterà le informazioni di maggior rilievo previste per l'evento e dal quale potrebbero arrivare anche novità riguardanti i prodotti in arrivo sul mercato, con il CEO Sundar Pichai che condurrà la presentazione di fronte a un pubblico piuttosto limitato sul fronte della presenza fisica ma con il tutto trasmesso anche in streaming.

Coloro che prenderanno parte all'evento in forma fisica è previsto anche un secondo giorno di fiera che proseguirà dunque il 15 maggio, con un'edizione dunque ridotta rispetto ai tradizionali tre giorni che lo componevano in precedenza, ma più lungo rispetto alle ultime due edizioni che si sono svolte in un solo giorno.