PlayStation Store: l'Offerta del Weekend presenta sconti su grossi giochi per PS4 e PS5

Sony prosegue con le offerte speciali su PlayStation Store, aggiungendo agli sconti già in corso anche quelli dell'Offerta del Weekend, che ovviamente riguardano solo il fine settimana ma coinvolgono una grande quantità di interessanti giochi per PS4 e PS5, tra i quali titoli veramente di grande rilievo.

Questi nuovi sconti si affiancano a quelli già annunciati sulle "Selezioni essenziali", che sono in corso per più giorni, concentrandosi piuttosto sul weekend in corso, dunque saranno validi fino a lunedì 18 marzo 2024.

Potete trovare l'elenco completo a questo indirizzo sul PlayStation Store, con tutte le informazioni del caso, ma possiamo fare una panoramica su alcuni dei titoli più interessanti che sono a sconto in questi giorni attraverso l'iniziativa in questione.