Firesprite sta lavorando a un gioco tripla A cinematico esclusivo per PS5 da cui sarà tratto un film

Firesprite , uno dei PlayStation Studios, sta lavorando a un progetto non ancora annunciato per PS5 . Si tratta di un gioco cinematico tripla A da cui sarà oltretutto tratto un film. A ribadire l'informazione, in realtà già circolante da mesi, è stato uno degli sviluppatori, il Cinematic Lead Antonio Funaro, in un'intervista concessa agli italiani GiocoConLoScemo .

Quando sarà annunciato?

Il nuovo gioco di Firesprite arriverà anche al cinema, per così dire

Vista la fonte, la notizia può essere presa per certa, quindi possiamo dare per assodato che il gioco in questione sia in corso di lavorazione. Staremo a vedere quando Sony lo annuncerà pubblicamente. Molto dipenderà dallo stato dei lavori. Comunque sia è interessante il fatto che sia già in preparazione anche un film. Che si tratti di una proprietà intellettuale già conosciuta?