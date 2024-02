PS5: il nuovo gioco di Firesprite sarebbe Project Heartbreak, dettagli da un insider

Durante una nuova puntata del podcast Sacred Symbols, condotto da Moriarty, quest'ultimo ha riferito di aver ricevuto tali informazioni: dunque il nuovo gioco in sviluppo presso Firesprite, che non ha ancora un titolo ufficiale, dovrebbe chiamarsi Project Heartbreak, anche se il nome definitivo potrebbe poi cambiare.

Secondo quanto riferito da Colin Moriarty, youtuber piuttosto noto nell'ambito PlayStation, il nuovo gioco in lavorazione da parte di Firesprite per PS5 dovrebbe chiamarsi Project Heartbreak , almeno come nome in codice, e pare sia in sviluppo da parte di persone decisamente esperte.

Esperti del settore all'opera

Horizon Call of the Mountain è uno dei primi progetti a cui ha lavorato Firesprite

Tra questi c'è Mondo Gulam, ex-animation director di Rockstar Games, che dovrebbe apportare un notevole know-how al team di sviluppo impegnato nel progetto, ma non solo, visto che anche in ambito narrativo sembra esserci un personaggio di notevole spessore.

Pierre Sheret dovrebbe essere infatti il director della narrazione, ed è un'ottima notizia considerando che si tratta della persona coinvolta nella scrittura dei testi per Tales from the Borderlands, The Wolf Among Us, The Walking Dead e Batman: The Telltale Series.

In base ad altri dettagli decisamente vaghi, Moriarty ha riferito che il gioco dovrebbe essere ambientato su un'isola e dovrebbe avere una protagonista femminile. Ricordiamo che Firesprite è stata acquisita da Sony nel settembre del 2021, formata da ex-membri di Studio Liverpool. Finora hanno collaborato alla creazione di Horizon: Call of the Mountain con Guerrilla Games.