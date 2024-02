Helldivers 2: svelati data e orario esatti del lancio dello sparatutto cooperativo su PS5 e PC

Uno sparatutto frenetico ma ragionato

Per chi non lo conoscesse, Helldivers 2 è uno sparattutto multiplayer cooperativo dove i giocatori uniscono le forze per affrontare orde di alieni su vari pianeti completando i vari obiettivi di ogni missione. Rispetto al primo capitolo è stata abbandonata la visuale isometrica in favore di quella in terza persona, pur senza tradire le dinamiche di gameplay che caratterizzano la serie.

Infatti, anche stavolta viene data peso alla strategia, con i giocatori che devono scegliere accuratamente il loadout giusto in base la minaccia da affrontare e in modo che sia complementare a quello dei compagni. Inoltre, si possono usare gli Stratagemmi, ovvero torrette, supporti tattici dall'alto, mech pilotabili e potenziamenti vari, che possono fare la differenza tra una vittoria e una cocente sconfitta.