Google I/O 2023: seguite l'evento con noi di multiplayer.it questa sera alla 18:00 in punto

Questa sera ci sarà un evento nell'evento: alle 18:00 in punto Google trasmetterà il Google I/O 2023, la sua conferenza annuale dedicata agli sviluppatori delle sue piattaforme, nonché occasione in cui vengono annunciati i suoi nuovi prodotti. E questo è il primo evento. Il secondo è che volendo potete seguire il Google I/O 2023 insieme a noi di multiplayer.it, con Pierpaolo Greco, Francesco Serino e Alessio Pianesani che saranno in live per commentare tutti gli annunci.

Se vogliamo c'è anche un terzo evento, ossia il ritorno di Alessio Pianesani dalle spiagge di Ostia Lido camuffate da location esotica, ma immaginiamo che interesserà solo ai fortunati possessori di una specifica parafilia. Naturalmente l'ordine è quello di non mancare per nessun motivo così che possiate farvi irradiare dalla bellezza (di solito rimbalza sulla testa di Pierpaolo e arriva anche agli spettatori, quindi potete sperarci).

Di cosa si parlerà durante il Google I/O 2023? Delle novità in arrivo per Android, per il web, nonché per i due campi che più stanno facendo rumore negli ultimi mesi: le intelligenze artificiali generative e il cloud. Saranno inoltre presentati tutti i nuovi hardware tra cui il Pixel 7a, il Fold e il Tablet di Google. Cosa volere di più?

Volendo potete inviare le vostre domande e i vostri messaggi in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!