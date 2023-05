The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, i fan sono già in fila per acquistare il gioco

Mancano due giorni al lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per Nintendo Switch, ma alcuni fan della serie sono già accampati in fila davanti al negozio di Nintendo a New York per avere subito la loro copia del gioco.

Il primo della fila è Alex CND, che ha deciso di passare le ultime 72 ore prima dell'uscita del gioco sul marciapiede, dormendo in tenda.

C'è da dire che lui è uno youtuber dedito alle cose di Nintendo e che sfrutterà l'occasione per pubblicare dei videodiari giornalieri sulla sua impresa. Si vanta anche di essere stato il primo ad acquistare Nintendo Switch nel mondo, quindi non è nuovo a imprese del genere.

Insomma, ci troviamo di fronte a un professionista delle file per i prodotti di Nintendo, che comunque ha già attirato altre persone. Insomma, ora sappiamo chi saranno i primi a giocare a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom... almeno tra i possessori dell'edizione fisica. Chi ha acquistato il gioco in digitale lo avrà sbloccato immediatamente.