PlayStation: una delle IP di Sony diventerà un anime, stando a un leaker

Come sappiamo PlayStation Productions ha in programma di adattare molte delle IP storiche dei team di Sony per il grande e il piccolo schermo. Ne abbiamo avuto un assaggio con la serie HBO di The Last of Us e a breve con il film di Gran Turismo. Tra i progetti in cantiere forse c'è anche un anime, stando a una soffiata lanciata da oecuf0, un leaker sconosciuto in ambito videoludico ma che in passato ha "azzeccato" più di una previsione nell'ambito delle produzioni animate giapponesi.

La gola profonda ha pubblicato alcune ore fa sul suo profilo Twitter la clip di presentazione dei PlayStation Studios, senza aggiungere altro. Alla richiesta di delucidazioni da parte di un follower, oecuf0 ha spiegato che non sta condividendo un leak su un nuovo gioco, ma piuttosto che uno dei titoli di Sony verrà adattato in un anime.

Si tratta di una soffiata da prendere con le pinze, tuttavia potrebbe non essere priva di fondamento. Durante un episodio del podcast ufficiale del PlayStation Blog statunitense, Asad Qizilbash, il capo di PlayStation Production, ha infatti svelato che tra i progetti in corso ci sono anche delle serie o film animati.

"Abbiamo 10 progetti in varie fasi di sviluppo, il che è piuttosto entusiasmante, tra film, televisione, anche un po' di animazione", ha detto Qizilbash.

Difficile dire quale IP di Sony potrebbe diventare un anime, il che non significa per forza una serie con più episodi, ma anche film. Gravity Rush, Jak and Daxter, Ratchet & Clank sono sicuramente ottimi candidati, ma a ben vedere ci sono molti altri giochi da tenere in considerazione, come Sly Cooper e, perché no, Bloodborne. Staremo a vedere.