PlayStation Plus Extra e Premium: oggi l'annuncio dei giochi PS5 e PS4 di maggio 2023

Oggi pomeriggio, mercoledì 10 maggio 2023, Sony svelerà ufficialmente i giochi PS5 e PS4 in arrivo all'interno del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium. Salvo intoppi, l'annuncio dovrebbe arrivare dai canali social della compagnia alle 17:30 italiane.

In realtà non c'è una data una ufficiale scolpita nella pietra, ma Sony da tempo è piuttosto schematica per quanto riguarda il PS Plus quindi siamo abbastanza sicuri che l'annuncio avverrà oggi pomeriggio. Salvo sorprese dunque i nuovi giochi di Extra e Premium saranno disponibili per il download a partire dalla prossima settimana, per la precisione da martedì 16 maggio 2023.

Una delle novità di questo mese è stata già stata confermata da Sony. Si tratta di Humanity, l'originale puzzle game di Enhance Games, che sin dal lancio (fissato sempre per il 16 maggio) sarà disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati a PS Plus Extra e Premium. Il resto della line-up, invece, al momento è avvolta dal mistero, quindi bisognerà attendere l'annuncio ufficiale di questo pomeriggio o qualche soffiata da parte di leaker affidabili, come billbil-kun.

Nel frattempo sono disponibili i giochi gratis di maggio 2023 di PlayStation Plus Essential e vi ricordiamo che ben 36 titoli abbandoneranno il catalogo di Extra e Premium questo mese.