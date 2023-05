Da questo punto di vista, l'operazione è riuscita in pieno, perché il gioco ci trascina davvero dentro una strana storia costruita secondo i crismi più classici della fiaba, a partire proprio dagli elementi morfologici della teoria di Propp. Per il resto, ci costruisce sopra anche un action adventure di buona fattura per quanto riguarda il misto tra azione ed enigmi, sebbene il tutto risulti piuttosto diluito in missioni secondarie e un livello di sfida tarato un po' troppo verso il basso.

L'intenzione del team era propria questa: creare una fiaba interattiva in grado di richiamare Alice nel Paese delle Meraviglie e mischiarla a suggestioni goticheggianti e da teen movie classico, con quelle ispirazioni dagli anni 80 che rappresentano ormai una costante nelle produzioni di Cococucumber, come avevamo apprezzato già nell' anteprima di Ravenlok .

Difficile non notare i giochi del team Cococucumber anche in mezzo al florilegio di indie stilosi che invadono il mercato a ritmo regolare: la scelta del particolare voxel porta a un tratto inconfondibile, tanto da averlo reso una sorta di cifra stilistica per le loro produzioni. La recensione di Ravenlok dovrebbe certificare il raggiungimento dell'apice della "trilogia del voxel" ideata dagli sviluppatori e, sotto alcuni aspetti, l'obiettivo è indubbiamente centrato, anche se forse avremmo voluto vedere una maggiore maturità raggiunta anche sul fronte della struttura e del gameplay, oltre che dell'estetica e dell'atmosfera che potrebbero valere da sole il prezzo del biglietto.

Attraverso lo specchio

Ravenlok di fronte al castello della regina

La storia si mantiene volutamente semplice, sviluppandosi secondo il canovaccio standard della fiaba: protagonista è Ravenlok, una ragazzina dai capelli corvini che si è appena trasferita in una vecchia casa di famiglia in campagna per volere dei genitori. Non è molto convinta della scelta, cosa che fa trasparire la classica dinamica dell'adolescente che si ritrova sbalzata da un mondo conosciuto a uno tutto da costruire, facendo emergere il suo lato più ribelle e avventuriero. La questione è appena accennata, perché il gioco non indugia più di tanto su dialoghi e introspezioni, limitandosi a mettere in scena scambi che potrebbero arrivare direttamente da un libro illustrato per bambini: si nota però un'allegoria di fondo, con la protagonista che decide di mettere la propria vivacità e voglia di ribellione al servizio di una rivolta nello strano mondo fantastico che trova attraversando il vecchio specchio scoperto nella stalla.

Il riferimento agli scritti di Lewis Carroll è palese ed è un elemento caratteristico di tutto il gioco. Attraverso lo specchio, Ravenlok trova un meraviglioso mondo popolato da strane creature parlanti e dotato di scenografie incredibili, ma sul quale incombe la minaccia di una regina malvagia, che ha soggiogato gli abitanti spezzando la pace e la serenità del luogo.

Ravenlok nelle prime fasi del mondo "attraverso lo specchio"

Tenendo fede a un'antica profezia che parlava di una salvatrice dai capelli neri, la nostra eroina si lancia con entusiasmo nella missione di liberare il mondo dal gioco della regina, ma per farlo deve prima raccogliere tre emblemi con cui aprire il portone del castello, ognuno dei quali collegato a varie missioni concatenate. Il costrutto è elementare, ma è giusto così: la fiaba viene rispettata in pieno nei suoi termini strutturali (situazione iniziale, complicazione, sviluppo e finale), rispecchiando lo schema di Propp e buona parte degli attanti classici. Del resto, gran parte del fascino deriva dalla rappresentazione visiva del mondo di Ravenlok, che riesce pienamente a trasportarci in mondi fantastici e variegati.