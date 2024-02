Galaxy Fit 3 presentato ufficialmente: torna la smartband di casa Samsung

Con un ampio display e molte nuove funzionalità, Galaxy Fit 3 sarà disponibile globalmente a partire da domani, anche se al momento non sono ancora stati comunicati i dettagli relativi al prezzo da parte del colosso di Seoul.

Caratterizzato da un design aggiornato, il nuovo dispositivo si presenta perfetto per chi è alla ricerca di una soluzione completa per monitorare la propria routine di fitness ; il tutto enfatizzato da una notevole durata della batteria .

Sul piano salute, Galaxy Fit 3 include monitoraggio del sonno e rilevamento dei suoni respiratori (in combinazione con uno smartphone Samsung), monitoraggio Spo2, rilevamento dello stress, monitoraggio della frequenza cardiaca e guida al sonno. Le funzionalità legate all'attività fisica comprendono il supporto a oltre 100 tipi di allenamento , introducendo per la prima volta nella serie il supporto al rilevamento delle cadute e l'SOS di emergenza . Quest'ultima funzione viene attivata premendo rapidamente il pulsante cinque volte e permette di condividere la posizione dell'utente con i contatti di emergenza precedentemente forniti al dispositivo.

Sul lato destro, si trova un singolo pulsante con un meccanismo di rilascio rapido a clic per cambiare i cinturini.

Avvalorando un'espansione del pannello del 45% rispetto al Galaxy Fit 2, il Fit 3 si fregia delle certificazioni 5ATM e IP68, che attestano la sua resistenza all'acqua fino a una profondità di 50 metri per 10 minuti, rendendolo un compagno ideale per le attività sportive.

Galaxy Fit 3 presenta una scocca in alluminio e un display AMOLED da 1,6 pollici , un notevole incremento rispetto al suo predecessore che potrà essere "utilizzato" per consentire la visualizzazione di più informazioni simultaneamente.

Allenatore da polso

La durata della carica raggiunge quasi 2 settimane di autonomia

Samsung presenta Galaxy Fit 3 come un eccellente tracker fitness, dotato di straordinaria autonomia, fino a 13 giorni con una sola carica, grazie alla compatta batteria da 208 mAh.

Nonostante l'assenza di supporto per la ricarica wireless, l'orologio utilizza un caricabatterie pogo a due pin proprietario.

È importante sottolineare che il Galaxy Fit 3 non cerca di sostituire il Galaxy Watch, poiché manca di WearOS e di un'interfaccia simile. Tuttavia, offre comunque funzionalità di base come Calendario, Meteo, Orologio e opzioni di tracciamento.

Lavorando in abbinamento a uno smartphone Galaxy, la smartband fornisce funzionalità remote come controllo della fotocamera, la gestione della riproduzione multimediale, Trova il mio telefono e la sincronizzazione delle modalità.

La mancanza di un GPS è una scelta mirata a contenere i costi, richiedendo anche qui il collegamento al telefono per tracciare gli spostamenti, mentre le funzioni sulla salute sono prevalentemente accessibili direttamente dal tracker o tramite l'app Samsung Health.

Il fitness tracker, che si accoda alla gamma di wearable Samsung dove è tanto atteso anche il prossimo Galaxy Ring, sarà lanciato in grigio, oro rosa e argento, con l'iniziale debutto in Asia, Europa, America Centrale e America del Sud, seguito da un prossimo lancio negli Stati Uniti e in Corea.