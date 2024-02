2XKO: trailer svela nome ufficiale e periodo di uscita di Project L, il picchiaduro basato su LoL

Non si tratta dell'unica novità. Riot Games ha infatti svelato che 2XKO sarà disponibile nel corso del 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC . Non solo, maggiori dettagli sul picchiaduro durante il mese di aprile in occasione dell'EVO Japan 2024, dove i partecipanti per l'occasione potranno provarlo tramite delle demo.

Che cos'è 2XKO?

2XKO è un picchiaduro 2v2 che permette di giocare sia in maniera competitiva che cooperativa grazie al sistema Duo Play. In pratica, un giocatore controlla un personaggio sul ring, mentre l'altro aspetta fuori dallo schermo che il suo compagno di squadra trovi il momento giusto per dargli il cambio. Ciò non significa che dovrete avere a disposizione un'altra persona per poter giocare, poiché Project L supporterà combattimenti uno contro uno, due contro due e persino due contro uno.

I giocatori possono scegliere tra i personaggi appartenenti al florido universo di League of Legends, come ad esempio Ahri, Ekko, Darius e Yasuo, ognuno caratterizzato da uno stile di combattimento e mosse che ricordano quelle del MOBA. Ad esempio, Ekko può creare dei cloni di sé stesso grazie ai suoi poteri basati sul tempo.