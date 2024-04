ID@Xbox: abbiamo visto in anteprima quattro giochi partner di Microsoft

Ad accoglierci è stato Guy Richards, il nuovo director di ID@Xbox, che ha tenuto a ricordare alcune delle opere provenienti dai quattro angoli del mondo che hanno recentemente aderito al programma, fra cui Raji: An ancient Epic, A Space for the Unbound e Coffee Talk, prima di coinvolgere direttamente nella discussione gli autori che stanno ultimando i lavori sugli esponenti della futura selezione. Abbiamo avuto occasione di vedere in anteprima quattro nuovi videogiochi partner di ID@Xbox , assistendo ai trailer, osservando segmenti di gameplay commentati in diretta dagli sviluppatori, e partecipando infine a corpose sezioni di domande e risposte volte a fugare ogni genere di dubbio residuo. Ecco tutto quello che abbiamo scoperto di Nightscape, Botany Manor, Jump Ship e Still Wakes the Deep , i prossimi giochi indie che hanno approfittato della spinta di Xbox.

Nei giorni scorsi abbiamo avuto occasione di partecipare a una presentazione a porte chiuse tenuta dal team di ID@Xbox, branca del segmento gaming della casa di Redmond che ormai da anni si dedica a supportare il sottobosco del mercato indipendente. Di fatto il programma è nato per consentire a sviluppatori di tutte le dimensioni di auto-pubblicare i propri titoli sulla piattaforma di Microsoft, ottenendo accesso gratuito ai dev-kit e alla maggior parte delle funzionalità dell'ecosistema, a motori di gioco come Unity e Unreal, così come alla possibilità di distribuire aggiornamenti senza pagare i costi di servizio. Dopo diversi anni lontano dai riflettori, a partire dal 2020 sono stati oltre 2000 i videogiochi pubblicati tramite questo canale speciale, generando ricavi per oltre $2.5 miliardi: analizzando i titoli più famosi che sono stati partner del programma s'incontrano produzioni del calibro di Cuphead, i recenti Sea of Stars e COCOON, Tunic e tantissime altre piccole e grandi gemme.

Nightscape

Nightscape è un gioco a metà tra puzzle e platformer ricamato attorno all'antica astronomia araba

Mezan Studios è un collettivo proveniente dalla cosiddetta regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa) con sede a Doha in Qatar che per lungo tempo è stato al lavoro su un progetto ispirato dalla tradizionale astronomia araba, interamente costruito attorno all'immaginario mediorientale. Quel progetto è Nightscape, un'avventura a metà strada tra platformer e puzzle che si sviluppa lungo fondali in 2.5 dimensioni fortemente vicini alla classica ispirazione delle cosiddette "Arabian Nights" che per anni sono state tanto care al sottobosco dei videogiochi. La protagonista, Layla, si muove in un mondo antico nel quale le stelle sono più che semplici lumi rassicuranti nel cielo notturno: in seguito alla loro caduta sulla terra, sarà suo compito imbarcarsi in un viaggio per rimetterle al proprio posto.

In sostanza Layla dovrà "liberare" le antiche costellazioni arabe, ottenendo di riflesso i poteri e le capacità necessarie per aiutarla a navigare le mappe e soprattutto ad affrontare i pericolosi nemici che le si pareranno di fronte. La protagonista può fare affidamento su tre "strumenti" fondamentali: il primo è il Goat Kid, ovvero un famiglio che rappresenta in sé una costellazione e che l'accompagna nell'avventura dispensando consigli e interagendo con lo scenario; il secondo è l'astrolabio, oggetto magico che le consente di entrare in comunione con il cielo notturno per invocare il potere della natura; il terzo è un classico arco con cui scagliare frecce in grado di danneggiare nemici e rompere elementi della scenografia.

Si tratta di un titolo affascinante dalla struttura semplice ed efficace

Nella corposa sezione mostrata, esteticamente ispirata alla famosissima isola di Socotra, Layla si trovava ad affrontare una serie di semplici puzzle ambientali: grazie al potere dell'astrolabio poteva ad esempio invocare la pioggia al fine di allagare intere sezioni dei livelli in modo tale da raggiungere sporgenze inaccessibili, oppure ancora ingabbiare il potere del vento per attraversare corsi d'acqua a bordo di zattere improvvisate. Nonostante la presenza dei potenziamenti legati alle costellazioni e di ulteriori equipaggiamenti come il rampino, non è ancora chiaro se l'opera aderisca alla classica struttura metroidvania o si presenti più che altro come un viaggio interattivo basato su livelli sequenziali.

Il fondatore e direttore creativo Hamad K ha voluto rimarcare tanto la volontà di mettere in scena un'ambientazione di stampo fortemente mediorientale, quanto quella di discostarsi dall'azione che solitamente la caratterizza, puntando tutto nella direzione di un'esperienza onirica e spirituale. L'opera è stata interamente ricamata attorno all'astronomia araba prima dell'emersione delle contaminazioni greche, facendo affidamento su studiosi del settore, al fine di incastonare le meccaniche di gemeplay direttamente nell'atmosfera. Al di là di quest'anima, Nighscape mette sul piatto anche un sistema di combattimento che sembra sfruttare a fondo l'ambientazione in 2.5 dimensioni, ponendo Layla di fronte ad agguerriti branchi di scorpioni e anche un boss da abbattere in uno scontro parecchio più movimentato del previsto. Nightscape sarà pubblicato per Xbox, PlayStation e Windows PC, ma non abbiamo ricevuto dettagli riguardo la finestra d'uscita.