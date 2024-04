Sand Land: un nuovo video diario mostra Forest Land, un'ambientazione inedita

Bandai Namco ha pubblicato il quarto video diario di Sand Land, in cui gli sviluppatori mostrano in particolare il territorio di Forest Land, particolarmente interessante in quanto mai mostrato prima nel manga e dunque di fatto inedito nel mondo in questione.

Il gioco, incentrato sull'omonimo manga di Akira Toriyama, conterrà dunque anche alcuni elementi originali, compresa anche una storia fortemente rielaborata per la versione videoludica, e questa nuova ambientazione fa parte degli elementi nuovi.

Il video ci consente dunque di conoscere Forest Land, un territorio che sembra davvero interessante.

Il protagonista Beelzebub si ritrova ad attraversare questa terra all'interno di un'avventura completamente nuova, con tanto di personaggi inediti anch'essi.