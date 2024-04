Disney punta sui videogiochi, anche attraverso una ristrutturazione interna

Gresko è un veterano dell'industria che viene da 30 anni di esperienza in ruoli chiavi della produzione e dello sviluppo in Blizzard, dove peraltro a guidato lo sviluppo di Overwatch e Diablo 3.

Ray Gresko , ex-chief development officer di Blizzard Entertainment, è inoltre entrato a far parte di Disney Games come senior vice president, della sezione prodotti e sviluppo, lavorando a stretto contatto anche con Epic Games per la costruzione di nuove esperienze videoludiche.

In particolare, Disney ha promosso il responsabile della divisione Games, Sean Shoptaw , nel ruolo di executive vice president, cosa che sembra indicare un maggiore coinvolgimenti del personaggio nell'andamento generale della compagnia, a dimostrazione dell'importanza della sezione di cui è responsabile.

Secondo quanto riferito da VentureBeat, sembra che Disney stia effettuando una riorganizzazione interna con alcune modifiche in particolare ai vertici della divisione videoludica che sembrano puntare nella direzione di maggiori investimenti in questo settore da parte della compagnia.

Un futuro carico di aspettative

Disney Dreamlight Valley e non solo nel futuro di Disney Games

Bjorn Tornqvist è un altro nuovo acquisto di Disney Games come vice president, altro veterano con circa 20 anni di carriera all'interno di Ubisoft e Massive Entertainment, sempre in ruoli chiave sul fronte tecnico, e che verrà impiegato in posizioni simili.

Altro nuovo elemento è Jay Ong, proveniente dal team Marvel Games, che guiderà la divisione global games licensing per tutti i franchise, dopo aver lavorato presso Marvel, Blizzard, EA Sports e altro. Tutti questi elementi risponderanno a Shoptaw, in quella che sembra una nuova organizzazione in grado di puntare su produzioni videoludiche di notevole profilo da parte di Disney.