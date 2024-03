Xbox Series X, il modello bianco e digitale monterà un dissipatore modificato?

Come ricorderete, nella giornata di ieri sono spuntate le prime foto del modello bianco solo digitale di Xbox Series X , ma la console non è ancora stata annunciata ufficialmente da Microsoft.

Il modello bianco e digitale di Xbox Series X di cui si vocifera da alcuni giorni monterà un dissipatore modificato , stando a quanto riportato dal giornalista Tom Warren durante l'ultima puntata del podcast Xbox Two.

Un'opzione necessaria?

Da diversi anni l'approccio di Microsoft è votato a offrire agli utenti la maggiore libertà di scelta possibile, e una Xbox Series X solo digitale risponderebbe senz'altro a un'esigenza che la casa di Redmond sente in maniera particolare, visto che spinge ormai da tempo verso l'abbandono del supporto fisico.

Al contempo, un prezzo ridotto rispetto all'attuale modello potrebbe contribuire a spingere le vendite in un momento non facile per la console.