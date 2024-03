Xbox Series X: spuntate le prime foto del modello bianco solo digitale

La vociferata Xbox Series X bianca solo digitale si è fatta improvvisamente più concreta di quanto si pensasse, grazie alle foto ricevute in esclusiva dalla testata eXputer. Si tratta di immagini abbastanza sgranate, che però mostrano chiaramente la nuova versione della console di Microsoft che, stando a voci di corridoio precedenti, dovrebbe essere lanciata a giugno o luglio di quest'anno e dovrebbe vantare un miglior sistema di dissipazione del calore, mantenendo le stesse caratteristiche del modello attualmente in commercio.

eXputer ha dichiarato di aver ricevuto le foto da una fonte vicina e attendibile. Cosa ci dicono le immagini? Non molto, in verità, e non per la loro bassa qualità. Nel senso che l'unità fotograta appare davvero molto simile alla Xbox Series X che conosciamo, solo di colore bianco e senza il lettore ottico. Per tutti gli altri aspetti, non si nota nulla di particolarmente rilevante.