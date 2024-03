Stellar Blade, la demo è stata confermata ufficialmente dal team di sviluppo

Davamo dunque ormai per scontato che la demo esistesse e gli sviluppatori hanno voluto confermarlo in seguito alle inevitabii domande su quanto accaduto, ma senza sbilanciarsi ancora in merito a una data di lancio : probabilmente arriverà a sorpresa.

Un titolo promettente?

Un mix fra Bayonetta, Sekiro e Star Wars Jedi: Fallen Order, Stellar Blade si pone senz'altro come uno dei titoli più promettenti in arrivo nelle prossime settimane su PS5, sebbene si tratti del progetto di debutto di Shift Up.

Che ci sia un grande talento nella scena coreana è tuttavia già stato confermato dall'eccellente Lies of P, che lo scorso settembre ci ha accompagnato in una rivisitazione in stile Belle Epoque de Le Avventure di Pinocchio.