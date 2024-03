The Crew Motorfest in arrivo su Steam, ecco quando

Ubisoft ha annunciato quando potremo acquistare The Crew Motorfest : dal 18 aprile 2024 . Quindi è terminato il periodo di esclusiva dell'Epic Games Store, durato diversi mesi. The Crew Motorfest è stato infatti lanciato il 14 settembre 2023 su PC, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Xbox One.

Altri dettagli

Il messaggio X con lo stringato annuncio

Per il resto non c'è molto da dire. La pagina Steam di The Crew Motorfest è già attiva e se volete potete mettere il gioco nella lista dei desideri. The Crew Motorfest si svolge sull'isola di O'ahu, nelle Hawaii. Il giocatore è chiamato a partecipare a gare su strada ad alta velocità nella vivace città di Honolulu, mettendo alla prova le sue abilità su dei circuiti davvero accidentati.

Per ulteriori dettagli, leggete la nostra recensione di The Crew Motorfest.