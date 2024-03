Grounded: l'aggiornamento finale 'Fully Yoked' è in arrivo, data di uscita e dettagli

Obsidian e Microsoft hanno diffuso i dettagli del prossimo e ultimo aggiornamento di Grounded, ovvero l'update 1.4 "Fully Yoked", che ha ora una data di uscita fissata per il 16 aprile 2024 e porterà molte novità al gioco survival "microscopico", in tempo per il lancio sulle altre piattaforme e in versione fisica.

Abbiamo già visto l'annuncio della speciale edizione fisica Grounded: Fully Yoked Edition pubblicata da Limited Run su Xbox, PlayStation e Nintendo Switch, ma ora abbiamo maggiormente chiaro il fatto che questa corrisponde al grosso update finale, che verrà messo a disposizione gratuitamente per chi possiede il gioco e anche su Xbox Game Pass.

Svelato durante il PAX East, l'aggiornamento Fully Yoked porta con sé diverse novità, compresa anche una modalità New Game Plus che potrà essere attivata dopo una prima conclusione della modalità storia e allungherà dunque sensibilmente la longevità del titolo in questione.