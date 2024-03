Grounded: Fully Yoked Edition svelata da Limited Run, è la speciale edizione fisica

Grounded avrà una speciale edizione fisica pubblicata da Limited Run, con Grounded: Fully Yoked Edition, in arrivo per PlayStation, Nintendo Switch e Xbox e con prenotazioni in apertura sul sito ufficiale dell'etichetta in due diverse versioni.

L'ex-esclusiva Xbox arriverà dunque su tutte le console anche con questa particolare edizione fisica, che si presenta decisamente indicata per i collezionisti in entrambe le sue versioni: Standard e Collector's Edition, prenotabili a partire dal 25 marzo sul sito ufficiale di Limited Run, fino al 28 aprile.

L'edizione standard di Grounded: Fully Yoked Edition costa 39,99 dollari ed è costituita dal gioco in versione fisica con scatola, ma quella sicuramente più interessante è la Collector's Edition di Grounded: Fully Yoked Edition.