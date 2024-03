PlayStation Store, Titoli Imperdibili: le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5

Dal primo sconto in assoluto sull'entusiasmante Prince of Persia: The Lost Crown e su Tomb Raider I-III Remastered per arrivare al prezzo più basso di sempre su EA Sports FC 24, Dead Island 2 e Avatar: Frontiers of Pandora, includendo infine anche qualche titolo in vendita a pochi spiccioli, ecco la nostra immancabile selezione.

In attesa che gli Sconti di Primavera siano accessibili da tutti gli utenti, è ancora disponibile su PlayStation Store la promozione Titoli Imperdibili, che fino al 28 marzo consente di approfittare di una serie di offerte sui giochi PS4 e PS5 . Quali sono quelle da non perdere assolutamente?

Prince of Persia: The Lost Crown

Lo scaltro protagonista di Prince of Persia è un abile guerriero che nel corso dell'avventura ottiene delle abilità speciali

Prima promozione di sempre su PlayStation Store per Prince of Persia: The Lost Crown, che grazie alle offerte dei Titoli Imperdibili può essere vostro per 29,99€ anziché 49,99€, con un risparmio pari dunque al 40%: un'occasione imperdibile per vivere l'appassionante esperienza in stile metroidvania sviluppata dagli esperti di Ubisoft Montpellier.

Se avete letto la nostra recensione di Prince of Persia: The Lost Crown, sapete benissimo che stiamo parlando di un prodotto eccellente, capace di rilanciare alla grande il franchise nato nel lontano 1989 attraverso meccaniche concettualmente simili a quelle create da Jordan Mechner, pur adattate a un contesto sostanzialmente più dinamico e spettacolare.

Il protagonista dell'avventura, incaricato di salvare appunto un principe, si troverà infatti a esplorare un antico scenario dalle origini magiche, che gli donerà una serie di abilità speciali da sfruttare per poter sconfiggere avversari sempre più forti e ottenere lo spunto necessario per accedere a zone della mappa in precedenza bloccate.